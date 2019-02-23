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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 22932 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 45089 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 123214 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124593 просмотра

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7 марта, 08:52 • 154920 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145189 просмотра

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В Белграде тысячи людей на акции протеста потребовали отставки президента Сербии

В Белграде тысячи людей на акции протеста потребовали отставки президента Сербии

Киев  •  УНН

 • 8022 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Белграде несколько тысяч человек провели акцию протеста против действующего правительства и президента страны Александра Вучича. Об этом сообщает РТС, информирует УНН.

Акция прошла вечером 23 февраля. Сбор протестующих прошел на площади близ философского факультета университета в Белграде. В протестах, отмечает РТС, принимали участие муниципальные депутаты. От площади группы протестующих прошли маршем по городу. Некоторые протестующие держали в руках плакаты с цитатой из заявления Вучича, сделанного в 2012 году: “Пенсионеры не заплатят ни одного динара за предстоящие реформы”.

Оппозиция обвиняет власти страны в коррупции и нарушении демократических принципов. За день до этого, 22 февраля массовые акции были проведены сразу в нескольких городах Сербии, в том числе в Нови-Саде и Нише.

Акции протеста в Сербии начались в начале декабря. Поводом к их проведению стало нападение на лидера оппозиционной партии “Левица” Борислава Стефановича. По версии оппозиции, к организации нападения причастны власти. В январе марш оппозиции в Белграде собрал более 10 тысяч человек. Акции в различных городах Сербии проходят под общим лозунгом “Один из пяти миллионов”. Он появился после того, как Вучич заявил, что не уступит демонстрантам, даже если их будет пять миллионов.

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