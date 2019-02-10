У Сербії десятки тисяч громадян вийшли на протести
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Десятки тисяч громадян Сербії вийшли на акції протесту проти політики чинного президента країни Александра Вучича. У суботу, 9 лютого, демонстрації відбулись у Белграді та низці інших міст країни. Про це передає УНН з посиланням на DW.
За інформацією видання, мітингарі вимагали свободи ЗМІ та створення справедливих умов для виборів. Одна з вимог учасників акцій протесту - звільнення керівництва державного телеканалу RTS. У мітингах взяли участь представники різних політичних сил.
Акції пройшли під гаслом "Один з п'яти мільйонів". Девіз виник після того, як Вучич заявив, що не відреагує на вимоги демонстрантів, навіть якщо їх висунуть п'ять мільйонів сербів.
Так, протести в сербській столиці пройшли вже десяту суботу поспіль. Причиною для проведення першої масової акції 8 грудня стало жорстоке побиття лідера Лівої партії опозиціонера Борко Стефановича, вчинене 23 листопада в місті Крушевац на півдні Сербії. Цей злочин досі не розкрито.
Демонстрації стали найбільшими акціями з весни 2017 року, коли в знак протесту проти обрання Вучича президентом на вулиці Сербії вийшли десятки тисяч молодих людей.
Як повідомляв УНН, 9 лютого, у 13-у суботу мобілізації учасників руху "жовтих жилетів" по Франції на акції вийшли 51,4 тисячі людей.