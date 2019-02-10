В Сербии десятки тысяч граждан вышли на протесты
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Десятки тысяч граждан Сербии вышли на акции протеста против политики действующего президента страны Александра Вучича. В субботу, 9 февраля, демонстрации состоялись в Белграде и ряде других городов страны. Об этом передает УНН со ссылкой на DW.
По информации издания, митингующие требовали свободы СМИ и создания справедливых условий для выборов. Одно из требований участников акций протеста - увольнение руководства государственного телеканала RTS. В митингах приняли участие представители разных политических сил.
Акции прошли под лозунгом "Один из пяти миллионов". Девиз возник после того, как Вучич заявил, что не отреагирует на требования демонстрантов, даже если их выдвинут пять миллионов сербов.
Так, протесты в сербской столице прошли уже десятую субботу подряд. Причиной для проведения первой массовой акции 8 декабря стало жестокое избиение лидера Левой партии оппозиционера Борко Стефановича, совершенное 23 ноября в городе Крушевац на юге Сербии. Это преступление до сих пор не раскрыто.
Демонстрации стали крупнейшими акциями с весны 2017 года, когда в знак протеста против избрания Вучича президентом на улице Сербии вышли десятки тысяч молодых людей.
Как сообщал УНН, 9 февраля, в тринадцатую субботу мобилизации участников движения "желтых жилетов" по Франции на акции вышли 51,4 тысячи человек.