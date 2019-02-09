На акції "жовтих жилетів" у Франції вийшли 50 тисяч людей

"51,4 тисячі демонстрантів у Франції в суботу, включаючи 4 тисячі в Парижі", згідно з даними, наданими міністерством внутрішніх справ країни після 19 години за місцевим часом.

Також з посиланням на джерело в поліції вказано, що у суботу в Парижі було затримано 36 осіб.

Нагадаємо, у Парижі під час зіткнень з поліцією одному з "жовтих жилетів" відірвало руку.

Спочатку вимоги "жовтих жилетів" стосувалися скасування планів різкого збільшення тарифів на пальне на заправках, але відмова влади від реформи не заспокоїла протестувальників, і вони почали вимагати відставки уряду і проведення реформ.