На акції "жовтих жилетів" у Франції вийшли 50 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У 13-у суботу мобілізації учасників руху "жовтих жилетів" по Франції на акції вийшли 51,4 тисячі людей. У Парижі затримали 36 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на BFM TV.
"51,4 тисячі демонстрантів у Франції в суботу, включаючи 4 тисячі в Парижі", згідно з даними, наданими міністерством внутрішніх справ країни після 19 години за місцевим часом.
Також з посиланням на джерело в поліції вказано, що у суботу в Парижі було затримано 36 осіб.
Нагадаємо, у Парижі під час зіткнень з поліцією одному з "жовтих жилетів" відірвало руку.
Спочатку вимоги "жовтих жилетів" стосувалися скасування планів різкого збільшення тарифів на пальне на заправках, але відмова влади від реформи не заспокоїла протестувальників, і вони почали вимагати відставки уряду і проведення реформ.