В Сербии продолжаются антиправительственные протесты
Киев • УНН
БЕЛГРАД-КИЕВ. 9 марта. УНН. Сегодня в столице Сербии Белград проходит очередная антиправительственная демонстрация, передает корреспондент УНН.
Сегодня в Белграде запланирована очередная антиправительственная демонстрация - на одной из центральных улиц проходит подготовка к шествию.
Массовые мероприятия более трех месяцев проходят под лозунгом "1 из 5 миллионов".
Сербы обвиняют правящую "Сербскую прогрессивную партию" и близкого к ней президента Александра Вучича в коррупции и узурпации власти. Демонстранты также требуют прекратить преследование оппозиционных политиков и независимых журналистов.
Как сообщал УНН, протесты в Сербии проходят 14-ю неделю подряд. Демонстрации начались после нападения на оппозиционного политика, лидера Левой партии Сербии Борко Стефановича в ноябре 2018 года.
Напомним, 2 марта состоялись массовые протесты в нескольких городах Сербии - Крагуеваце, Пироте, Смедеревска-Паланке. Самая массовая акция, собравшая несколько тысяч манифестантов, прошла в Белграде.