В Сербии продолжаются антиправительственные протесты

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 14911 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 115000 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 118867 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 121398 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 120976 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 151992 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116990 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141210 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145136 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130478 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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В Сербии продолжаются антиправительственные протесты

В Сербии продолжаются антиправительственные протесты

Киев  •  УНН

 • 10099 просмотра

БЕЛГРАД-КИЕВ. 9 марта. УНН. Сегодня в столице Сербии Белград проходит очередная антиправительственная демонстрация, передает корреспондент УНН.

Сегодня в Белграде запланирована очередная антиправительственная демонстрация - на одной из центральных улиц проходит подготовка к шествию.

Массовые мероприятия более трех месяцев проходят под лозунгом "1 из 5 миллионов".

Сербы обвиняют правящую "Сербскую прогрессивную партию" и близкого к ней президента Александра Вучича в коррупции и узурпации власти. Демонстранты также требуют прекратить преследование оппозиционных политиков и независимых журналистов.

Как сообщал УНН, протесты в Сербии проходят 14-ю неделю подряд. Демонстрации начались после нападения на оппозиционного политика, лидера Левой партии Сербии Борко Стефановича в ноябре 2018 года.

Напомним, 2 марта состоялись массовые протесты в нескольких городах Сербии - Крагуеваце, Пироте, Смедеревска-Паланке. Самая массовая акция, собравшая несколько тысяч манифестантов, прошла в Белграде. 

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