Протести в Белграді: серби страйкують під стінами національної телерадіокомпанії
Київ • УНН
БЕЛГРАД-КИЇВ. 9 березня. УНН. У сербському Белграді проходять антиурядові демонстрації. Як передає кореспондент УНН з місця події, сьогодні на вулиці вийшло близько 10 тисяч чоловік, сам протест проходить біля стін національної телерадіокомпанії.
Близько 10 тисяч осіб сьогодні, 9 березня, зібралися на черговий протест, вимагаючи відставки президента країни Олександра Вучича і відставки уряду.
Крім того, серби засуджують роботу національної телерадіокомпанії, звинувачуючи журналістів державної медіа структури в поширені пропаганди на користь влади.
"Ми хочемо змінити цю ситуацію, спочатку навести порядок з медіа, а потім й все інше. Вони ігнорують навіть ці протести, не кажучи вже у тому, що опозиційним політикам не дають голоса", - розповів Дімітрі, один з учасників акції.
Також в коментарі УНН, учасники протесту відзначали, що вимагають провести вибори за новим законодавством.
Відзначимо, що демонстрації підтримуються формуванням "Альянс за Сербію", куди входить близько 30 опозиційних партій.
Додамо, вхід у будівлю телерадіокомпанії РТС - Радіо ТВ Сербія, протестуючі обліпили постерами з написом "Брехун".
Як повідомляв УНН, протестний настрій в Сербії поновилися після нападу на опозиціонера, лідера Лівої партії Борко Стефановича в листопаді 2018 року. У суботу на вулиці столиці країни вийшло близько 10 тисяч осіб.
Нагадаємо, демонстрації проходять щосуботи, 14 тижнів поспіль