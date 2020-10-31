Протесты в Беларуси: сегодня ожидается женский марш солидарности
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В столице Беларуси, Минске, сегодня ожидается "Женский марш солидарности с бастующими". Цель акции протеста - призвать всех присоединиться к национальной забастовке. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Беларусь головного мозга", передает УНН.
“Сейчас тотальное насилие: бьют наших врачей, стариков, студентов, фабрикуют дела. Судят при желании жить в свободной и богатой стране. Напоминают, кто “хозяин”, — говорится в сообщении канала.
“Мы выходим на марш призвание всех присоединиться к национальному забастовочному движению! И поддержать тех, кто уже бастует”, — добавляется в сообщении.
Накануне Александр Лукашенко пригрозил протестующим в Беларуси усилением силовых действий, поскольку, по его словам, властям “отступать некуда”.
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В Беларуси уже третий месяц продолжаются массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Согласно официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко, правящий в Беларуси с 1994 года. Оппозиция, однако, не признает этих результатов, обвиняет власти в подтасовке и добивается отставки Лукашенко, освобождение политзаключенных и проведения новых выборов.
Ранее в украинском МИДе назвали условия для встречи с белорусской оппозицией.