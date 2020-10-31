Протести у Білорусі: сьогодні очікується жіночий марш солідарності

"Зараз тотальне насильство: б'ють наших лікарів, людей похилого віку, студентів, фабрикують справи. Судять за бажання жити у вільній і багатій країні. Нагадують, хто «господар», - йдеться у повідомленні каналу.

"Ми виходимо на марш закликаючі усіх приєднатися до національного страйкового руху! І підтримати тих, хто вже страйкує", , додається у повідомленні.

Напередодні Олександр Лукашенко пригрозив протестуючим в Білорусі посиленням силових дій, оскільки, за його словами, владі “відступати нікуди”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація у Білорусі: Лукашенко заявив, що його помічниками в областях будуть тільки військові

У Білорусі вже третій місяць тривають масові акції протесту проти фальсифікації підсумків президентських виборів, що відбулися 9 серпня. Згідно з офіційними даними, перемогу здобув Олександр Лукашенко, правлячий в Білорусі з 1994 року. Опозиція, однак, не визнає цих результатів, звинувачує владу в підтасовуванні і домагається відставки Лукашенка, звільнення політв’язнів і проведення нових виборів.

Раніше в українському МЗС назвали умови для зустрічі з білоруською опозицією.