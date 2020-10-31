Протести у Білорусі: сьогодні очікується жіночий марш солідарності
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У столиці Білорусі, Мінську, сьогодні очікується “Жіночий марш солідарності із страйкуючими”. Мета акції протесту — закликати всіх приєднатися до національного страйку. Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу “Білорусь головного мозку”, передає УНН.
"Зараз тотальне насильство: б'ють наших лікарів, людей похилого віку, студентів, фабрикують справи. Судять за бажання жити у вільній і багатій країні. Нагадують, хто «господар», - йдеться у повідомленні каналу.
"Ми виходимо на марш закликаючі усіх приєднатися до національного страйкового руху! І підтримати тих, хто вже страйкує", , додається у повідомленні.
Напередодні Олександр Лукашенко пригрозив протестуючим в Білорусі посиленням силових дій, оскільки, за його словами, владі “відступати нікуди”.
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У Білорусі вже третій місяць тривають масові акції протесту проти фальсифікації підсумків президентських виборів, що відбулися 9 серпня. Згідно з офіційними даними, перемогу здобув Олександр Лукашенко, правлячий в Білорусі з 1994 року. Опозиція, однак, не визнає цих результатів, звинувачує владу в підтасовуванні і домагається відставки Лукашенка, звільнення політв’язнів і проведення нових виборів.
Раніше в українському МЗС назвали умови для зустрічі з білоруською опозицією.