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Протесты в Берлине: немецкие политики осудили эскалацию и штурм Рейхстага

Киев • УНН

 • 13453 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер резко осудил эскалацию ситуации на протестах против коронавирусных ограничений в Берлине, где вечером в субботу, 29 августа, протестующие пытались ворваться в здание Рейхстага. Об этом пишет DW, передает УНН.

Протесты в Берлине: немецкие политики осудили эскалацию и штурм Рейхстага

Проникнуть внутрь здания парламента они не смогли, полиции с применением перечного спрея удалось оттеснить агрессивно настроенных людей, которые бросали в стражей порядка камни и бутылки. Штайнмайер назвал произошедшее перед Бундестагом, “невыносимым нападением на сердце нашей демократии”. Он отметил, что немецкая демократия жива, а каждый, кто гневается из-за мер, принятых для противодействия эпидемии COVID-19, или сомневается в их необхидости, может это открыто выражать том числе и на демонстрациях. Президент ФРГ также поблагодарил правоохранителей.

Федеральный министр внутренних дел Германии Хорст Зеегофер назвал инцидент невыносимой. “Разнообразие мнений является признаком здорового общества. Однако свобода собраний имеет свои пределы, когда государственные правила топчут ногами”, — подчеркнул Зеегофер в комментарии изданию Bild am Sonntag.

В свою очередь, председатель Бундестага Вольфганг Шойбле в комментарии информагентству dpa тоже осудил события у Рейхстага. Он отметил, что это касается всех, когда готовое к насилию праворадикальное меньшинство пытается штурмовать здание парламента. По его словам, никто не может уклоняться от ответственности за то, что такие протесты могут быть инструментализированы экстремистами.

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Впрочем, инициатор демонстрации против коронавирусных ограничений по движению Querdenken-711 в Берлине Михаэль Балльвег дистанцируется от демонстрантов, которые пытались ворваться в Рейхстаг. “Они не имеют ничего общего с нашим движением”, — заявил он и упрекнул местные власти в неспособности защитить здание.

Напомним, накануне в Берлине акции протеста против ограничений, введенных с целью противодействия эпидемии COVID-19, которые иногда переростали в столкновения с полицией.

Из-за малого количества полицейских некоторые протестующие успели подняться в здание Рейхстага. Внутрь здания, где заседает немецкий Бундестаг, протестующие не попали, их оттеснила полиция. Среди демонстрантов были представители движения “рейхсбюргеров”, которые держали в руках черно-бело-красные флаги Германской империи. Всего, по данным городских властей, в протестах участвовали 38 тысяч человек. В течение дня было задержано около 300 человек.

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