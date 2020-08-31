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Протести у Берліні: німецькі політики засудили ескалацію та штурм Рейхстагу

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр різко засудив ескалацію ситуації на протестах проти коронавірусних обмежень у Берліні, де увечері у суботу, 29 серпня, протестувальники намагалися вдертися до будівлі Рейхстагу. Про це пише DW, передає УНН.

Протести у Берліні: німецькі політики засудили ескалацію та штурм Рейхстагу

Проникнути всередину будівлі парламенту вони не змогли, поліції з застосуванням перцевого спрею вдалося відтіснити агресивно налаштованих людей, які кидали у правоохоронців каміння та пляшки. Штайнмаєр назвав те, що відбулося перед Бундестагом, “нестерпним нападом на серце нашої демократії”. Він наголосив, що німецька демократія жива, а кожен, хто гнівається через заходи, вжиті для протидії епідемії COVID-19, або сумнівається в їхній необхідості, може це відкрито висловлювати, зокрема, і на демонстраціях. Президент ФРН також подякував правоохоронцям.

Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер назвав інцидент нестерпним. “Різноманітність думок є ознакою здорового суспільства. Однак свобода зібрань має свої межі, коли державні правила топчуть ногами”, — наголосив Зеегофер у коментарі виданню Bild am Sonntag.

У свою чергу, голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле у коментарі інформагенції dpa теж засудив події біля Рейхстагу. Він наголосив, що це стосується всіх, коли готова до насильства праворадикальна меншість намагається штурмувати будівлю парламенту. За його словами, ніхто не може ухилятися від відповідальності за те, що такі протести можуть бути інструменталізовані екстремістами.

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Утім, ініціатор демонстрації проти коронавірусних обмежень з руху Querdenken-711 у Берліні Міхаель Балльвеґ (Michael Ballweg) дистанціюється від демонстрантів, які намагалися вдертися до Рейхстагу. “Вони не мають нічого спільного з нашим рухом”, — заявив він і дорікнув місцевій владі у неспроможності захистити будівлю.

Нагадаємо, напередодні у Берліні акції протесту проти обмежень, запроваджених з метою протидії епідемії COVID-19, подекуди переросли у сутички з поліцією.

Через малу кількість поліцейських деякі протестувальники встигли піднятися сходами до будівлі Рейхстагу. Всередину будівлі, де засідає німецький Бундестаг, протестувальники не потрапили, їх відтіснила поліція. Серед демонстрантів були представники руху “рейхсбюргерів”, які тримали в руках чорно-біло-червоні прапори Німецької імперії. Всього, за даними міської влади, у протестах брали участь 38 тисяч людей. Упродовж дня було затримано близько 300 людей.

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