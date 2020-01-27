Понад півтисячі службовців бундесверу підозрюються в правому екстремізмі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Близько 550 службовців збройних сил Німеччини можуть мати відношення до правоекстремістських кіл. Тільки в 2019 році в бундесвері було виявлено 360 потенційних правих екстремістів, заявив глава служби військової контррозвідки MAD Крістоф Грамм виданню Welt am Sonntag в неділю, 26 січня. MAD проводить розслідування. Про це пише УНН із посиланням на DW.
Грамм особливо виділив значне число таких випадків в спецпідрозділі KSK (Kommando Spezialkräfte), де під підозрою знаходяться 20 осіб. За його словами, в 2019 році MAD довела причетність до екстремізму чотирнадцяти службовців бундесверу, вісім з них виявилися правими екстремістами. Ще 40 солдатів порушили конституцію.
Міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер вже застерігала від правого радикалізму в бундесвері. Вона відзначила особливу відповідальність спецпідрозділу KSK за “протистояння тенденціям радикалізму”. Служба військової контррозвідки MAD створила спеціальну робочу групу. Серед іншого, вона має намір вивчити, чи йде мова про створення конспіративних мереж в збройних силах Німеччини.
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Станом на грудень 2019 року в бундесвері служать майже 184 тисячі солдатів. В елітному підрозділі KSK — 1100 солдатів.
Нагадаємо, Меркель назвала учасників невдалого замаху на Адольфа Гітлера прикладом для наслідування.