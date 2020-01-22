У Великій Британії відповіли щодо скандалу із тризубом: ним зловживають радикали

“Цей документ було розроблено, щоб допомогти офіцерам і співробітникам поліції розпізнавати і розуміти цілу низку знаків та символів, з якими вони можуть зіткнутися під час виконання своїх обов’язків. Як було вичерпно зазначено в заяві поліції, багато з цих символів не представляють контртерористичного інтересу. На жаль, праворадикальні групи мають історію зловживання національною символікою в якості своєї власної ідентифікації. І саме це стало мотивом включення деяких символів до посібника”, — йдеться в повідомленні.

Так, за його словами, британська поліція шкодує через образу українського тризубу.

“Британія визнає, що тризуб є державним гербом України і має важливе конституційне, історичне та культурне значення для українського народу”, — додає він.

Нагадаємо, МЗС України прокоментувало включення тризубу до “екстремістської символіки”.

Зазначимо, що посольство України у Великій Британії вимагає, щоб національний символ і герб України — тризуб — був видалений із посібника по екстремізму.

В той же час, в уряді Великої Британії заявили, що шкодують через образу, заподіяну появою українського тризуба в “наочному посібнику” британської поліції".

Також повідомлялося, що Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що настав час видалити український тризуб з британського посібника екстремістської символіки.