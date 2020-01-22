У Великій Британії відповіли щодо скандалу із тризубом: ним зловживають радикали
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Міністр з питань безпеки Брендон Льюїс в черговий раз заявив, що шкодує внесення українського тризубу до антитерористичного посібника британської поліції, але відмітив, що цим зображенням зловживають праворадикальні групи. Про це передає УНН із посиланням на посольство України у Великій Британії на своїй сторінці в Twitter.
“Цей документ було розроблено, щоб допомогти офіцерам і співробітникам поліції розпізнавати і розуміти цілу низку знаків та символів, з якими вони можуть зіткнутися під час виконання своїх обов’язків. Як було вичерпно зазначено в заяві поліції, багато з цих символів не представляють контртерористичного інтересу. На жаль, праворадикальні групи мають історію зловживання національною символікою в якості своєї власної ідентифікації. І саме це стало мотивом включення деяких символів до посібника”, — йдеться в повідомленні.
Так, за його словами, британська поліція шкодує через образу українського тризубу.
“Британія визнає, що тризуб є державним гербом України і має важливе конституційне, історичне та культурне значення для українського народу”, — додає він.
Нагадаємо, МЗС України прокоментувало включення тризубу до “екстремістської символіки”.
Зазначимо, що посольство України у Великій Британії вимагає, щоб національний символ і герб України — тризуб — був видалений із посібника по екстремізму.
В той же час, в уряді Великої Британії заявили, що шкодують через образу, заподіяну появою українського тризуба в “наочному посібнику” британської поліції".
Також повідомлялося, що Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що настав час видалити український тризуб з британського посібника екстремістської символіки.