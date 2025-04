МЗС України прокоментувало включення тризубу до "екстремістської символіки"

“У МЗС України взяли до уваги повідомлення засобів масової інформації Великої Британії, щодо „Посібника з протидії екстремізму“, розповсюдженого британськими правоохоронними органами, було включено український Державний герб — Тризуб”, — вказано у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що: “Державний герб України бере свій початок з Київської Русі та є одним із символів єдності українців. Він широко використовується державними органами влади та громадськістю. Будь-яке пов’язування Державного герба України з екстремізмом ображає почуття мільйонів людей в Україні та за її межами”.

“Наразі ми очікуємо на офіційний коментар британського Форін Офісу та поліції. Виходимо з розуміння, що він буде оприлюднений незабаром. У разі підтвердження згаданого факту, вимагаємо вилучити українську державну символіку з посібника”, — резюмували у відомстві.

Зазначими, що посольство України у Великій Британії вимагає, щоб національний символ і герб України – тризуб – був видалений із посібника по екстремізму.

Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol&Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers&medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb

— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 19, 2020