МЗС України прокоментувало включення тризубу до "екстремістської символіки"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Зовнішньополітичне відомство України опублікувало коментар щодо включення української державної символіки до “Посібника з протидії екстремізму” у Великій Британії, передає УНН з посиланням на пресслужбу МЗС України.
“У МЗС України взяли до уваги повідомлення засобів масової інформації Великої Британії, щодо „Посібника з протидії екстремізму“, розповсюдженого британськими правоохоронними органами, було включено український Державний герб — Тризуб”, — вказано у повідомленні.
У міністерстві зазначили, що: “Державний герб України бере свій початок з Київської Русі та є одним із символів єдності українців. Він широко використовується державними органами влади та громадськістю. Будь-яке пов’язування Державного герба України з екстремізмом ображає почуття мільйонів людей в Україні та за її межами”.
“Наразі ми очікуємо на офіційний коментар британського Форін Офісу та поліції. Виходимо з розуміння, що він буде оприлюднений незабаром. У разі підтвердження згаданого факту, вимагаємо вилучити українську державну символіку з посібника”, — резюмували у відомстві.
Зазначими, що посольство України у Великій Британії вимагає, щоб національний символ і герб України – тризуб – був видалений із посібника по екстремізму.
Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol&Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers&medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 19, 2020