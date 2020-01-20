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МИД Украины прокомментировало включение тризуба в "экстремистскую символику"

Киев • УНН

 • 26274 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Внешнеполитическое ведомство Украины опубликовало комментарий о включении украинской государственной символики в “Руководство по противодействию экстремизму” в Великобритании, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

МИД Украины прокомментировало включение тризуба в "экстремистскую символику"

“В МИД Украины приняли во внимание сообщения средств массовой информации Великобритании, касательно „Руководства по противодействию экстремизму“, распространенного британскими правоохранительными органами, были включен украинский Государственный герб — Тризуб”, — указано в сообщении.

В министерстве отметили, что: “Государственный герб Украины берет свое начало с Киевской Руси и является одним из символов единства украинцев. Он широко используется государственными органами власти и общественностью. Любое увязывание Государственного герба Украины с экстремизмом оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами”.

“Сейчас мы ожидаем официальный комментарий британского Форин Офиса и полиции. Выходим из того, что он будет обнародован в ближайшее время. В случае подтверждения упомянутого факта, требуем исключить украинскую государственную символику из пособия”, — резюмировали в ведомстве.

Отметим, что посольство Украины в Великобритании требует, чтобы национальный символ и герб Украины — тризуб — был удален из пособия по экстремизму.

Placing the Trident #Tryzub , constitutional national symbol & Coat of Arms of #Ukraine , in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers & medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb

— Ukraine’s Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 19, 2020

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