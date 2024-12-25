Спасатели попали под обстрел возле Покровска: поврежден оперативный автомобиль

В Донецкой области вблизи Покровска спасатели из Киевской области попали под вражеский артиллерийский обстрел во время выполнения задач. Об этом пишет ГСЧС, передает УНН.

Детали

В результате атаки поврежден оперативный автомобиль ГСЧС.

Из личного состава никто не пострадал.

Спасатели продолжают работать в опасных условиях, обеспечивая помощь жителям региона.

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Саперы ГСЧС попали под российский обстрел в Донецкой области. Тогда было известно о поврежденном пиротехническом автомобиле.