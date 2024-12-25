Спасатели попали под обстрел возле Покровска: поврежден оперативный автомобиль
Киев • УНН
Во время выполнения задач вблизи Покровска спасатели ГСЧС из Киевской области попали под артиллерийский обстрел. Поврежден оперативный автомобиль, личный состав не пострадал.
В Донецкой области вблизи Покровска спасатели из Киевской области попали под вражеский артиллерийский обстрел во время выполнения задач. Об этом пишет ГСЧС, передает УНН.
Детали
В результате атаки поврежден оперативный автомобиль ГСЧС.
Из личного состава никто не пострадал.
Спасатели продолжают работать в опасных условиях, обеспечивая помощь жителям региона.
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