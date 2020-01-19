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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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10:35 • 1094 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

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Український тризуб потрапив до посібника з екстремізму у Британії: реакція посольства

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Посольство України у Великій Британії вимагає, щоб національний символ і герб України – тризуб – був видалений із посібника по екстремізму. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку посольства в Twitter.

Український тризуб потрапив до посібника з екстремізму у Британії: реакція посольства

“Розміщення тризубу, конституційного національного символу і гербу України, в посібнику з екстремізму, створеного поліцією з боротьби з тероризмом для викладачів та медичного персоналу Великої Британії, не може не бути обурливим. Ніякі пояснення неприйнятні. Ми вимагаємо видалити український тризуб із посібника з офіційними вибаченнями”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, члени Палати Представників США підписали звернення до Держсекретаря США Майка Помпео з вимогою внести полк “Азов” та дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.

Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol&Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers&medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb

— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 19 січня 2020 р.

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