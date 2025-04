Украинский трезубец попал в руководству по экстремизму в Британии: реакция посольства

"Размещение трезубца, конституционного национального символа и герба Украины, в руководстве по экстремизму, созданного полицией по борьбе с терроризмом для преподавателей и медицинского персонала Великобритании, не может не быть возмутительным. Никакие объяснения неприемлемы. Мы требуем удалить украинский трезубец из пособия с официальными извинениями", - говорится в сообщении.

Напомним, члены Палаты Представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майка Помпео с требованием внести полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.

Placing the Trident #Tryzub , constitutional national symbol & Coat of Arms of #Ukraine , in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers & medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb

- Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 19 января 2020