Британський уряд відреагував на критику віднесення українського тризуба до екстремістських символів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Уряд Великої Британії відреагував на критику включення українського тризуба до посібника з протидії екстремізму, оприлюдненого британською контртерористичною поліцією. Про це йдеться у заяві речника британського уряду, оприлюдненій на сторінці посольства Великої Британії в Україні у Facebook, повідомляє УНН.
"Ми усвідомлюємо й шкодуємо через образу, заподіяну появою українського тризуба в "наочному посібнику" британської поліції", - йдеться у повідомленні.
Водночас у заяві наголошується, що "як уже заявляли в поліції, в цьому документі чітко зазначено, що багато символів, наведених у ньому, не становлять інтересу в боротьбі з тероризмом". "Британська влада глибоко поважає офіційні символи української державності, зокрема державні прапор, герб і гімн України. Ми визнаємо, що тризуб як головний елемент державного герба України має конституційне, історичне та культурне значення для народу України", - йдеться у заяві речника британського уряду.
У ній також зазначається, що Лондон сподівається на "поглиблення двосторонніх відносин у прийдешні роки" та й надалі підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
Нагадаємо, МЗС України прокоментувало включення тризубу до "екстремістської символіки".
Зазначими, що посольство України у Великій Британії вимагає, щоб національний символ і герб України – тризуб – був видалений із посібника по екстремізму.