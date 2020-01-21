Британское правительство отреагировал на критику отнесения тризуба к экстремистским символам

"Мы осознаем и сожалеем об оскорблении, причиненном появлением украинского тризуба в" наглядном пособии "британской полиции", - говорится в сообщении.

В то же время в заявлении отмечается, что "как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что много символов, перечисленных в нем не представляют интереса в борьбе с терроризмом". "Британские власти глубоко уважают официальные символы украинской государственности, в частности государственные флаг, герб и гимн Украины. Мы признаем, что тризуб как главный элемент государственного герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины", - говорится в заявлении представителя британского правительства.

В нем также отмечается, что Лондон надеется на "углубление двусторонних отношений в грядущие годы" и в дальнейшем поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, МИД Украины прокомментировал включение тризуба в "экстремистскую символику".

Отметим, что посольство Украины в Великобритании требует, чтобы национальный символ и герб Украины — тризуб — был удален из пособия по экстремизму.