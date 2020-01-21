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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Пристайко: настав час видалити український тризуб із посібника екстремістської символіки

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що настав час видалити український тризуб з британського посібника екстремістської символіки. Про це він написав у Twitter, передає УНН.

Пристайко: настав час видалити український тризуб із посібника екстремістської символіки

"Оскільки про це шкодують. Настав час переглянути посібник, видаливши український тризуб, який не належить до нього", - зазначив він.

Нагадаємо, МЗС України прокоментувало включення тризубу до "екстремістської символіки".

Зазначимо, що посольство України у Великій Британії вимагає, щоб національний символ і герб України – тризуб – був видалений із посібника по екстремізму. 

В той же час, в уряді Великої Британії заявили, що шкодують через образу, заподіяну появою українського тризуба в "наочному посібнику" британської поліції".

Since this has been regretted. It is now time to revise the Guide, removing Ukrainian Trident which does not belong in it. https://t.co/qKQFwmiyLW

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 20, 2020

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