Пристайко: настав час видалити український тризуб із посібника екстремістської символіки

"Оскільки про це шкодують. Настав час переглянути посібник, видаливши український тризуб, який не належить до нього", - зазначив він.

Нагадаємо, МЗС України прокоментувало включення тризубу до "екстремістської символіки".

Зазначимо, що посольство України у Великій Британії вимагає, щоб національний символ і герб України – тризуб – був видалений із посібника по екстремізму.

В той же час, в уряді Великої Британії заявили, що шкодують через образу, заподіяну появою українського тризуба в "наочному посібнику" британської поліції".

Since this has been regretted. It is now time to revise the Guide, removing Ukrainian Trident which does not belong in it.

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 20, 2020