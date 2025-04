Пристайко: пришло время удалить украинский тризуб из пособия экстремистской символики

"Поскольку об этом жалеют. Пришло время пересмотреть пособие, удалив украинский тризуб, который не принадлежит к нему", - отметил он.

Напомним, МИД Украины прокомментировал включение тризуба к "экстремистской символике".

Отметим, что посольство Украины в Великобритании требует, чтобы национальный символ и герб Украины - тризуб - был удален из пособия по экстремизму.

В то же время, в правительстве Великобритании заявили, что сожалеют из-за обиды, причиненной появлением украинского тризуба в "наглядном пособии" британской полиции".

Since this has been regretted. It is now time to revise the Guide, removing Ukrainian Trident which does not belong in it. https://t.co/qKQFwmiyLW

- Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 20, 2020