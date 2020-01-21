Пристайко: пришло время удалить украинский тризуб из пособия экстремистской символики
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что пришло время удалить украинский тризуб из британского пособия экстремистской символики. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.
"Поскольку об этом жалеют. Пришло время пересмотреть пособие, удалив украинский тризуб, который не принадлежит к нему", - отметил он.
Напомним, МИД Украины прокомментировал включение тризуба к "экстремистской символике".
Отметим, что посольство Украины в Великобритании требует, чтобы национальный символ и герб Украины - тризуб - был удален из пособия по экстремизму.
В то же время, в правительстве Великобритании заявили, что сожалеют из-за обиды, причиненной появлением украинского тризуба в "наглядном пособии" британской полиции".
Since this has been regretted. It is now time to revise the Guide, removing Ukrainian Trident which does not belong in it. https://t.co/qKQFwmiyLW- Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 20, 2020