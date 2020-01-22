В Великобритании ответили по поводу скандала с тризубом: им злоупотребляют радикалы

"Этот документ был разработан, чтобы помочь офицерам и сотрудникам полиции распознавать и понимать целый ряд знаков и символов, с которыми они могут столкнуться при выполнении своих обязанностей. Как исчерпывающе говорится в заявлении полиции, многие из этих символов не представляют контртеррористического интереса. К сожалению, праворадикальные группы имеют историю злоупотребления национальной символикой в качестве своей собственной идентификации. И именно это стало мотивом включения некоторых символов в руководстве", - говорится в сообщении.

Так, по его словам, британская полиция сожалеет из-за обиды украинского тризуба.

"Британия признает, что тризуб является государственным гербом Украины и имеет важное конституционное, историческое и культурное значение для украинского народа", - добавляет он.

Напомним, МИД Украины прокомментировал включение тризуба в "экстремистскую символику".

Отметим, что посольство Украины в Великобритании требует, чтобы национальный символ и герб Украины - тризуб - был удален из пособия по экстремизму.

В то же время, в правительстве Великобритании заявили, что сожалеют из-за обиды, причиненный появлением украинского тризуба в "наглядном пособии" британской полиции".

Также сообщалось, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что пришло время удалить украинский тризуб из британского руководства экстремистской символики.