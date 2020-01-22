В Великобритании ответили по поводу скандала с тризубом: им злоупотребляют радикалы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Министр по вопросам безопасности Брэндон Льюис в очередной раз заявил, что сожалеет из-за внесения украинского тризуба в антитеррористическое пособие британской полиции, но отметил, что этим изображением злоупотребляют праворадикальные группы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на посольство Украины в Великобритании на своей странице в Twitter.
"Этот документ был разработан, чтобы помочь офицерам и сотрудникам полиции распознавать и понимать целый ряд знаков и символов, с которыми они могут столкнуться при выполнении своих обязанностей. Как исчерпывающе говорится в заявлении полиции, многие из этих символов не представляют контртеррористического интереса. К сожалению, праворадикальные группы имеют историю злоупотребления национальной символикой в качестве своей собственной идентификации. И именно это стало мотивом включения некоторых символов в руководстве", - говорится в сообщении.
Так, по его словам, британская полиция сожалеет из-за обиды украинского тризуба.
"Британия признает, что тризуб является государственным гербом Украины и имеет важное конституционное, историческое и культурное значение для украинского народа", - добавляет он.
Напомним, МИД Украины прокомментировал включение тризуба в "экстремистскую символику".
Отметим, что посольство Украины в Великобритании требует, чтобы национальный символ и герб Украины - тризуб - был удален из пособия по экстремизму.
В то же время, в правительстве Великобритании заявили, что сожалеют из-за обиды, причиненный появлением украинского тризуба в "наглядном пособии" британской полиции".
Также сообщалось, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что пришло время удалить украинский тризуб из британского руководства экстремистской символики.