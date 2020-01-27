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Более полутысячи сотрудников бундесвера подозреваются в правом экстремизме

Киев • УНН

 • 15014 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Около 550 служащих вооруженных сил Германии могут иметь отношение к правоэкстремистским кругам. Только в 2019 году в бундесвере было обнаружено 360 потенциальных правых экстремистов, заявил глава службы военной контрразведки MAD Кристоф Грамм изданию Welt am Sonntag в воскресенье, 26 января. MAD проводит расследование. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

Более полутысячи сотрудников бундесвера подозреваются в правом экстремизме

Грамм особо выделил значительное число таких случаев в спецподразделении KSK (Kommando Spezialkräfte), где под подозрением находятся 20 человек. По его словам, в 2019 году MAD доказала причастность к экстремизму четырнадцати служащих бундесвера, восемь из них оказались правыми экстремистами. Еще 40 солдат нарушили конституцию.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр уже предостерегала от правого радикализма в бундесвере. Она отметила особую ответственность спецподразделения KSK за “противостояние тенденциям радикализма”. Служба военной контрразведки MAD создала специальную рабочую группу. Среди прочего, она намерена изучить, идет ли речь о создании конспиративных сетей в вооруженных силах Германии.

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По состоянию на декабрь 2019 года в бундесвере служат почти 184 тысячи солдат. В элитном подразделении KSK — 1100 солдат.

Напомним, Меркель назвала участников неудачного покушения на Адольфа Гитлера примером для подражания.

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