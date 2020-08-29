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У Берліні протестувальники проти карантинних обмежень штурмували Рейхстаг

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Берліні учасники акції протесту проти карантинних обмежень, під вечір суботи, 29 серпня, прорвали загородження біля будівлі Рейхстагу. Про це повідомляє УНН із посиланням на DPA та DW. 

У Берліні протестувальники проти карантинних обмежень штурмували Рейхстаг

Як повідомляє агенція DPA із посилання на репортера з місця подій, через малу кількість поліцейських деякі протестувальники встигли піднятися по сходах до будівлі Рейхстагу. Аби їх відтіснити, поліція була змушена застосувати газові балончики, сталися сутички.

Всередину будівлі, де засідає німецький Бундестаг, протестувальники не потрапили.

Серед демонстрантів були так звані "рейхсбюргери", які тримали в руках чорно-біло-червоні прапори Германської імперії. Як повідомляє берлінське видання Der Tagesspiegel, серед тих, хто намагався штурмувати Рейхстаг, також були представники ультрарадикальних рухів і молодіжного крила правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".

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Після цього поліція заборонила подальше проведення акції протесту, і розчистила від протестувальників площу перед будівлею Рейхстагу.

Раніше сталися сутички протестувальників з поліцією перед російським посольством, що розташоване на вулиці Унтер-ден-Лінден неподалік від будівлі Рейхстагу. Як повідомив міністр внутрішніх справ Берліна Андреас Ґайзель, близько трьох тисяч "рейхсбюргерів" і ультраправих почали кидати каміння та пляшки в поліцію. Повідомляється про затримання близько 300 осіб протягом дня, більшість з них, близько 200, були затримані саме перед російським посольством. Під час сутичок поранення отримали сім правоохоронців.

Стычки с полицией и массовые задержания в Берлине. Демонстрация против мер властей по борьбе с коронавирусом прошла в столице Германии. Без масок пришли митинговать представители самых разных идеологических групп. Дистанцию старались соблюдать. Смотрите видео из Берлина pic.twitter.com/QAr8eGN1nM

— DW на русском (@dw_russian) August 29, 2020

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