В Берлине протестующие против карантинных ограничений штурмовали Рейхстаг
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В Берлине участники акции протеста против карантинных ограничений, под вечер субботы, 29 августа, прорвали заграждения у здания Рейхстага. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DPA и DW.
Как сообщает агентство DPA со ссылкой на репортера с места событий, из-за малого количества полицейских некоторые протестующие успели подняться по лестнице в здание Рейхстага. Чтобы их оттеснить, полиция была вынуждена применить газовые баллончики, произошли столкновения.
Внутрь здания, где заседает немецкий Бундестаг, протестующие не попали.
Среди демонстрантов были так называемые “рейхсбюргеры”, которые держали в руках черно-бело-красные флаги Германской империи. Как сообщает берлинское издание Der Tagesspiegel, среди тех, кто пытался штурмовать Рейхстаг, также были представители ультрарадикальных движений и молодежного крыла правопопулистской партии “Альтернатива для Германии”.
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После этого полиция запретила дальнейшее проведение акции протеста, и расчистила от протестующих площадь перед зданием Рейхстага.
Ранее произошли столкновения протестующих с полицией перед российским посольством, расположенного на улице Унтер-ден-Линден неподалеку от здания Рейхстага. Как сообщил министр внутренних дел Берлина Андреас Гайзель, около трех тысяч “рейхсбюргеров” и ультраправых начали бросать камни и бутылки в полицию. Сообщается о задержании около 300 человек в течение дня, большинство из них, около 200, были задержаны именно перед российским посольством. Во время столкновений ранения получили семь правоохранителей.
Стычкы с полицией и массовые задержания в Берлине. Демонстрация против мер властей по борьбе с коронавируса прошла в столице Германии. Без масок пришли митинговать представители самых разных идеологических групп. Дистанцию старались соблюдать. Смотрите видео из Берлина pic.twitter.com/QAr8eGN1nM— DW на русском (@dw_russian) August 29, 2020