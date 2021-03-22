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Протест под Офисом Президента: ГУД выбирает компании для ремонта здания

Протест под Офисом Президента: ГУД выбирает компании для ремонта здания

Киев  •  УНН

 • 15788 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Государственное управление делами (ГУД) выбирает компании, которые будут выполнять ремонтные работы и устранять повреждения после субботней акции протеста под зданием Офиса Президента. Об этом сообщили в пресс-центре ОПУ, передает УНН.

Цитата

“Сейчас Государственное управление делами избирает компании, которые будут выполнять различные виды ремонтных работ для устранения повреждений, причиненных здания Офиса Президента 20 марта. ГУД выбирать компании, имеющие способности выполнить необходимые работы и стоимость услуг которых будет наименьшей. Государственное управление делами публично отчитается о всех выполненных работах”, — сообщили в Офисе президента.

Детали

Отмечается, что на сейчас около 10 компаний предложили свои услуги по уборке краски из гранита у ОПУ.

“Они оценивают объем работ и определяют, имеют соответствующие химические растворы. Стоимость этих услуг может составить 250-300 тыс. грн. Продолжается подбор компаний и подсчеты необходимых средств для проведения других восстановительных работ. Да, нужно заменить несколько дверей, окон, сделать ремонт поврежденных помещений, в том числе отдельных кабинетов и помещений на разных этажах, где произошло возгорание”, — отчитались в пресс-центре.

Напомним

В субботу, 20 марта, вечером под стенами ОП состоялась акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненка и других политзаключенных. Митингующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активисты красной краской нанесли надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией с целью дискредитации правоохранителей. Он отметил, что “разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов”.

В Офисе Президента Украины также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже в ОП указали, что объемы убытков, причиненных государству вследствие дий протестующих под ОП, по предварительным данным, составляют примерно 2 млн грн.

Кроме того, народные депутаты от фракции “Слуга народа” заявили, что будут инициировать внеочередное заседание Верховной Рады для принятия постановления по оценке событий, произошедших вечером в субботу, 20 марта, под зданием Офиса Президента.

Украинские Национальные Новости

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