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Простоит еще 30 лет: в Киеве капитально отремонтировали путепровод, построенный в 1986 году

Киев • УНН

 • 66 просмотра

В Оболонском районе Киева восстановили путепровод на пересечении улиц Луговой и Богатырской. Ресурс сооружения продлен как минимум на 30 лет.

Простоит еще 30 лет: в Киеве капитально отремонтировали путепровод, построенный в 1986 году

В Киеве капитально отремонтировали путепровод, построенный в 1986 году. Ресурс сооружения продлен минимум на 30 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА), Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко. 

Детали

Отмечается, что в Оболонском районе Киева - на пересечении улиц Луговой и Богатырской капитально отремонтировали путепровод, построенный в 1986 году. С тех пор сооружение ни разу капитально не обновлялось.

По словам мэра Киева, работы на объекте начали в июле прошлого года. За это время дорожники:

  • заменили балки пролетных строений, устроили мостовое полотно и подпорные стенки;
    • усилили конструкции опор;
      • обновили дождевую канализацию, перильное и барьерное ограждения;
        • смонтировали энергосберегающее LED-освещение с декоративной подсветкой;
          • обустроили тротуары с велодорожками.

            Все работы выполнили с учетом принципов безбарьерности. Сейчас путепровод полноценно работает. Ресурс сооружения продлен минимум на 30 лет. Дорожники завершают благоустройство территории рядом

            - сообщил Виталий Кличко.

            В КГГА сообщили, что также на Оболони продолжается капремонт ул. Богатырской – одного из главных въездов в город с севера.

            Дорожники прокладывают новую сеть дождевой канализации и монтируют наружное освещение. Устраивают усиленное дорожное основание и новое покрытие. Для безопасности всех участников движения пешеходные переходы обустраивают светофорами, понижают бордюр и укладывают тактильную плитку. Вдоль тротуаров обустраивают велодорожки

            - говорится в заметке.

            Работы осуществляют поэтапно – с частичным ограничением движения. 

            Напомним

            В КГГА призвали киевлян не посещать пляжи и места массового скопления людей у воды из соображений безопасности. Решение действует с 17 мая 2023 года.

            В Карпатах просела колея из-за провала породы, движение перекрыто: поезд в столицу задерживается на четыре часа22.05.25, 21:52 • 924 просмотра

            Вита Зеленецкая

            Вита Зеленецкая

            ОбществоКиев
            Киевская городская государственная администрация
            Виталий Кличко
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