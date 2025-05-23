Простоит еще 30 лет: в Киеве капитально отремонтировали путепровод, построенный в 1986 году
Киев • УНН
В Оболонском районе Киева восстановили путепровод на пересечении улиц Луговой и Богатырской. Ресурс сооружения продлен как минимум на 30 лет.
В Киеве капитально отремонтировали путепровод, построенный в 1986 году. Ресурс сооружения продлен минимум на 30 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА), Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.
Детали
Отмечается, что в Оболонском районе Киева - на пересечении улиц Луговой и Богатырской капитально отремонтировали путепровод, построенный в 1986 году. С тех пор сооружение ни разу капитально не обновлялось.
По словам мэра Киева, работы на объекте начали в июле прошлого года. За это время дорожники:
- заменили балки пролетных строений, устроили мостовое полотно и подпорные стенки;
- усилили конструкции опор;
- обновили дождевую канализацию, перильное и барьерное ограждения;
- смонтировали энергосберегающее LED-освещение с декоративной подсветкой;
- обустроили тротуары с велодорожками.
Все работы выполнили с учетом принципов безбарьерности. Сейчас путепровод полноценно работает. Ресурс сооружения продлен минимум на 30 лет. Дорожники завершают благоустройство территории рядом
В КГГА сообщили, что также на Оболони продолжается капремонт ул. Богатырской – одного из главных въездов в город с севера.
Дорожники прокладывают новую сеть дождевой канализации и монтируют наружное освещение. Устраивают усиленное дорожное основание и новое покрытие. Для безопасности всех участников движения пешеходные переходы обустраивают светофорами, понижают бордюр и укладывают тактильную плитку. Вдоль тротуаров обустраивают велодорожки
Работы осуществляют поэтапно – с частичным ограничением движения.
Напомним
В КГГА призвали киевлян не посещать пляжи и места массового скопления людей у воды из соображений безопасности. Решение действует с 17 мая 2023 года.
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