Простоїть ще 30 років: у Києві капітально відремонтували шляхопровід, збудований у 1986 році
Київ • УНН
В Оболонському районі Києва відновили шляхопровід на перетині вулиць Лугової та Богатирської. Ресурс споруди продовжено щонайменше на 30 років.
У Києві капітально відремонтували шляхопровід, збудований у 1986 році. Ресурс споруди продовжено щонайменше на 30 років. Про це інформує УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА), Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.
Деталі
Зазначається, що в Оболонському районі Києва - на перетині вулиць Лугової та Богатирської капітально відремонтували шляхопровід, збудований у 1986 році. З того часу споруду жодного разу капітально не оновлювали.
За словами мера Києва, роботи на об’єкті розпочали у липні минулого року. За цей час дорожники:
- замінили балки прогонових будов, влаштували мостове полотно та підпірні стінки;
- підсилили конструкції опор;
- оновили дощову каналізацію, перильну та бар’єрну огорожі;
- змонтували енергоощадне LED-освітлення з декоративною підсвіткою;
- облаштували тротуари з велодоріжками.
Всі роботи виконали з урахуванням принципів безбар’єрності. Наразі шляхопровід повноцінно працює. Ресурс споруди продовжено щонайменше на 30 років. Дорожники завершують благоустрій території поруч
В КМДА поінформували, що також на Оболоні триває капремонт вул. Богатирської – одного з головних в’їздів до міста з півночі.
Дорожники прокладають нову мережу дощової каналізації та монтують зовнішнє освітлення. Влаштовують посилену дорожню основу та нове покриття. Для безпеки всіх учасників руху пішохідні переходи облаштовують світлофорами, понижують бордюр та укладають тактильну плитку. Вздовж тротуарів облаштовують велодоріжки
Роботи здійснюють поетапно – з частковим обмеженням руху.
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