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Пляжі на паузі: киянам нагадали, що купальний сезон у столиці цьогоріч також не відкривається - КМДА

Київ • УНН

 • 784 перегляди

У КМДА закликали киян не відвідувати пляжі та місця масового скупчення людей біля води з міркувань безпеки. Рішення діє з 17 травня 2023 року.

Пляжі на паузі: киянам нагадали, що купальний сезон у столиці цьогоріч також не відкривається - КМДА

У Києві містян закликають утриматися від відвідування пляжів та місць масового скупчення людей біля води з міркувань безпеки в умовах воєнного стану. Про це повідомили у КМДА, передає УНН.

Деталі

Продовжує діяти рішення Ради оборони міста Києва від 17 травня 2023 року, згідно з яким у місті не відкривається купальний сезон, а мешканцям не рекомендується відвідувати пляжі та місця масового скупчення людей біля води

- зазначено у повідомленні.

Як вказано обмеження запроваджені з міркувань безпеки в умовах воєнного стану.

У разі повітряної тривоги перебування великої кількості людей на пляжах може ускладнити доступ до укриттів і створити додаткові ризики для життя. Саме тому, як і в попередні роки, відпочинок на пляжах залишається небажаним

- пояснили у мерії.

Водночас як зазначається, фахівці продовжують сезонні роботи, необхідні для підтримання порядку й санітарного стану територій поблизу водойм. Зокрема прибирання, санітарна обробка, дослідження якості води, обстеження територій на наявність вибухонебезпечних предметів, включно з уламками ракет чи дронів, які могли залишитися після обстрілів.

У місцях, де облаштовані сезонні рятувальні пости, у разі повітряної тривоги кожні 15 хвилин лунатимуть оголошення з гучномовців із закликом залишити небезпечну зону

- додали у КМДА.

У КМДА запевняють, що столиці не вимикатимуть гарячу воду влітку14.05.25, 15:24 • 20650 переглядiв

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