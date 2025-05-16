Пляжі на паузі: киянам нагадали, що купальний сезон у столиці цьогоріч також не відкривається - КМДА
Київ • УНН
У КМДА закликали киян не відвідувати пляжі та місця масового скупчення людей біля води з міркувань безпеки. Рішення діє з 17 травня 2023 року.
У Києві містян закликають утриматися від відвідування пляжів та місць масового скупчення людей біля води з міркувань безпеки в умовах воєнного стану. Про це повідомили у КМДА, передає УНН.
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Продовжує діяти рішення Ради оборони міста Києва від 17 травня 2023 року, згідно з яким у місті не відкривається купальний сезон, а мешканцям не рекомендується відвідувати пляжі та місця масового скупчення людей біля води
Як вказано обмеження запроваджені з міркувань безпеки в умовах воєнного стану.
У разі повітряної тривоги перебування великої кількості людей на пляжах може ускладнити доступ до укриттів і створити додаткові ризики для життя. Саме тому, як і в попередні роки, відпочинок на пляжах залишається небажаним
Водночас як зазначається, фахівці продовжують сезонні роботи, необхідні для підтримання порядку й санітарного стану територій поблизу водойм. Зокрема прибирання, санітарна обробка, дослідження якості води, обстеження територій на наявність вибухонебезпечних предметів, включно з уламками ракет чи дронів, які могли залишитися після обстрілів.
У місцях, де облаштовані сезонні рятувальні пости, у разі повітряної тривоги кожні 15 хвилин лунатимуть оголошення з гучномовців із закликом залишити небезпечну зону
У КМДА запевняють, що столиці не вимикатимуть гарячу воду влітку14.05.25, 15:24 • 20650 переглядiв