Пляжі на паузі: киянам нагадали, що купальний сезон у столиці цьогоріч також не відкривається - КМДА

У Києві містян закликають утриматися від відвідування пляжів та місць масового скупчення людей біля води з міркувань безпеки в умовах воєнного стану. Про це повідомили у КМДА, передає УНН.

Продовжує діяти рішення Ради оборони міста Києва від 17 травня 2023 року, згідно з яким у місті не відкривається купальний сезон, а мешканцям не рекомендується відвідувати пляжі та місця масового скупчення людей біля води

Як вказано обмеження запроваджені з міркувань безпеки в умовах воєнного стану.

У разі повітряної тривоги перебування великої кількості людей на пляжах може ускладнити доступ до укриттів і створити додаткові ризики для життя. Саме тому, як і в попередні роки, відпочинок на пляжах залишається небажаним