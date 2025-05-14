У КМДА запевняють, що столиці не вимикатимуть гарячу воду влітку

Поширена в медіа інформація про нібито припинення постачання гарячої води влітку в Києві не відповідає дійсності. Про це передає УНН з посиланням на КМДА.

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У комунальному підприємстві "Київтеплоенерго" закликають медіа не поширювати недостовірну інформацію, озвучену деякими "експертами" щодо нібито відсутності гарячої води через економічні причини чи нестачу газу.

Постачатимуть гарячу воду влітку у штатному режимі. Окремі випадки тимчасової відсутності гарячої води можуть бути пов’язані лише з аварійними ситуаціями або з проведенням планових гідравлічних випробувань - йдеться в повідомленні.

Зазвичай аварійні ситуації "Київтеплоенерго" ліквідовує впродовж доби, після чого одразу відновлює послугу. Регламентні роботи з тестування теплових мереж і підготовки їх до роботи взимку, як правило, займають 2 тижні з незначним коригуванням термінів для усунення виявлених пошкоджень.

Працівники комунальних служб посилено працюють, щоб виконати весь необхідний комплекс підготовчих робіт, резюмували в КМДА.

Нагадаємо, 31 березня 2025 року в Голосіївському районі обстріляли один з енергетичних об’єктів "Київтеплоенерго", пошкоджено приміщення. Відкрито кримінальне провадження, загрози для енергопостачання не виявили.