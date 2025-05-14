У КМДА запевняють, що столиці не вимикатимуть гарячу воду влітку

$41.500.04
46.090.07
ukenru
Рада Європи дала старт створенню Спеціального трибуналу щодо агресії рф проти України
13:18 • 206 перегляди

Рада Європи дала старт створенню Спеціального трибуналу щодо агресії рф проти України

12:09 • 22476 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

Ексклюзив
07:33 • 35314 перегляди

Агресивна поведінка серед підлітків: психологиня розповіла про причини та надала рекомендації батькам

Ексклюзив
14 травня, 07:17 • 61600 перегляди

Біткоїн - це індикатор фінансової та політичної кон'юнктури. Фінтехексперт розповіла, чому виросла крипта

14 травня, 05:56 • 55741 перегляди

Зеленський про можливу ​​тривалість війни: не десять років

14 травня, 05:00 • 64582 перегляди

Фінал Кубку України: "Динамо" проти "Шахтаря" - де дивитися, фаворит, настрої команд

14 травня, 04:00 • 147966 перегляди

Стартує НМТ-2025: як проходитиме і коли оголосять результати

13 травня, 21:24 • 61004 перегляди

Український гурт Ziferblat вийшов у фінал Євробачення-2025 у Базелі

13 травня, 16:08 • 161610 перегляди

"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?

13 травня, 12:11 • 88895 перегляди

CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3м/с
30%
745мм
Популярнi новини

В РНБО заявляють про фейк щодо планів Угорщини повернути частину українських територій

14 травня, 04:19 • 74281 перегляди

Сибіга їде до Туреччини для переговорів щодо досягнення миру

14 травня, 05:20 • 66274 перегляди

Дружба на мільйони чи звідки у народного депутата Копитіна новенький "крузак"

08:02 • 60351 перегляди

Хто "злив" справи НАБУ? Міжнародний аудит виявив провали внутрішнього контролю та вплив на справу Углави

09:07 • 45952 перегляди

Досвід малої приватизації на прикладі Вінницького інституту землеустрою: нестиковки та переможець з "душком"

09:23 • 41684 перегляди
Публікації

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

12:09 • 22453 перегляди

Досвід малої приватизації на прикладі Вінницького інституту землеустрою: нестиковки та переможець з "душком"

09:23 • 42628 перегляди

Хто "злив" справи НАБУ? Міжнародний аудит виявив провали внутрішнього контролю та вплив на справу Углави

09:07 • 46886 перегляди

Дружба на мільйони чи звідки у народного депутата Копитіна новенький "крузак"

08:02 • 61266 перегляди

Стартує НМТ-2025: як проходитиме і коли оголосять результати

14 травня, 04:00 • 147950 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Біньямін Нетаньяху

Фрідріх Мерц

Руслан Стефанчук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Польща

Ізраїль

Реклама
УНН Lite

Євробачення 2025: хто потрапить в ТОП-5 - прогнози букмекерів

11:12 • 13146 перегляди

Як врятувати перестиглі банани: три простих рецепти

09:18 • 18444 перегляди

Роберт Де Ніро закликав до протесту проти Трампа на відкритті Каннського кінофестивалю

14 травня, 06:55 • 27290 перегляди

Блогерки Мандзюк та Алхім збираються разом поїхати до військових на курський напрямок: що відомо

13 травня, 16:52 • 55803 перегляди

Jerry Heil, Käärijä та NEMO: хто ще зʼявиться на сцені Євробачення-2025

13 травня, 10:05 • 114189 перегляди
Актуальне

FAB-250

Нафта марки Brent

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Grand Theft Auto

У КМДА запевняють, що столиці не вимикатимуть гарячу воду влітку

Київ • УНН

 • 876 перегляди

Інформація про припинення постачання гарячої води влітку в Києві не відповідає дійсності. Гарячу воду постачатимуть у штатному режимі, за винятком аварій чи гідравлічних випробувань.

У КМДА запевняють, що столиці не вимикатимуть гарячу воду влітку

Поширена в медіа інформація про нібито припинення постачання гарячої води влітку в Києві не відповідає дійсності. Про це передає УНН з посиланням на КМДА.

Деталі

У комунальному підприємстві "Київтеплоенерго" закликають медіа не поширювати недостовірну інформацію, озвучену деякими "експертами" щодо нібито відсутності гарячої води через економічні причини чи нестачу газу.

Постачатимуть гарячу воду влітку у штатному режимі. Окремі випадки тимчасової відсутності гарячої води можуть бути пов’язані лише з аварійними ситуаціями або з проведенням планових гідравлічних випробувань 

- йдеться в повідомленні.

Зазвичай аварійні ситуації "Київтеплоенерго" ліквідовує впродовж доби, після чого одразу відновлює послугу. Регламентні роботи з тестування теплових мереж і підготовки їх до роботи взимку, як правило, займають 2 тижні з незначним коригуванням термінів для усунення виявлених пошкоджень.

Працівники комунальних служб посилено працюють, щоб виконати весь необхідний комплекс підготовчих робіт, резюмували в КМДА.

Нагадаємо, 31 березня 2025 року в Голосіївському районі обстріляли один з енергетичних об’єктів "Київтеплоенерго", пошкоджено приміщення. Відкрито кримінальне провадження, загрози для енергопостачання не виявили.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

Київ
Київ
Brent
$66.03
Bitcoin
$103,926.20
S&P 500
$5,902.12
Tesla
$335.92
Газ TTF
$34.91
Золото
$3,188.15
Ethereum
$2,606.93