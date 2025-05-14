В КГГА уверяют, что столице не будут отключать горячую воду летом

Распространенная в медиа информация о якобы прекращении поставок горячей воды летом в Киеве не соответствует действительности. Об этом передает УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

В коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" призывают медиа не распространять недостоверную информацию, озвученную некоторыми "экспертами" относительно якобы отсутствия горячей воды по экономическим причинам или нехватке газа.

Горячую воду будут поставлять летом в штатном режиме. Отдельные случаи временного отсутствия горячей воды могут быть связаны только с аварийными ситуациями или с проведением плановых гидравлических испытаний - говорится в сообщении.

Обычно аварийные ситуации "Киевтеплоэнерго" ликвидирует в течение суток, после чего сразу возобновляет услугу. Регламентные работы по тестированию тепловых сетей и подготовке их к работе зимой, как правило, занимают 2 недели с незначительной корректировкой сроков для устранения выявленных повреждений.

Работники коммунальных служб усиленно работают, чтобы выполнить весь необходимый комплекс подготовительных работ, резюмировали в КГГА.

Напомним, 31 марта 2025 года в Голосеевском районе обстреляли один из энергетических объектов "Киевтеплоэнерго", повреждено помещение. Открыто уголовное производство, угрозы для энергоснабжения не обнаружили.