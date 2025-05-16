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Пляжи на паузе: киевлянам напомнили, что купальный сезон в столице в этом году также не открывается - КГГА

Киев • УНН

 • 784 просмотра

В КГГА призвали киевлян не посещать пляжи и места массового скопления людей у воды из соображений безопасности. Решение действует с 17 мая 2023 года.

Пляжи на паузе: киевлянам напомнили, что купальный сезон в столице в этом году также не открывается - КГГА

В Киеве горожан призывают воздержаться от посещения пляжей и мест массового скопления людей у воды из соображений безопасности в условиях военного положения. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.

Детали

Продолжает действовать решение Совета обороны города Киева от 17 мая 2023 года, согласно которому в городе не открывается купальный сезон, а жителям не рекомендуется посещать пляжи и места массового скопления людей у воды

- указано в сообщении.

Как указано, ограничения введены из соображений безопасности в условиях военного положения.

В случае воздушной тревоги пребывание большого количества людей на пляжах может усложнить доступ к укрытиям и создать дополнительные риски для жизни. Именно поэтому, как и в предыдущие годы, отдых на пляжах остается нежелательным

- пояснили в мэрии.

В то же время, как отмечается, специалисты продолжают сезонные работы, необходимые для поддержания порядка и санитарного состояния территорий вблизи водоемов. В частности, уборка, санитарная обработка, исследование качества воды, обследование территорий на наличие взрывоопасных предметов, включая обломки ракет или дронов, которые могли остаться после обстрелов.

В местах, где обустроены сезонные спасательные посты, в случае воздушной тревоги каждые 15 минут будут раздаваться объявления из громкоговорителей с призывом покинуть опасную зону

- добавили в КГГА.

В КГГА уверяют, что столице не будут отключать горячую воду летом14.05.25, 15:24 • 20650 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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