В прошлую зиму было запущено 148 когенерационных установок и 84 модульные котельные - Шмыгаль
Киев • УНН
Прошлой зимой в Украине запустили 148 когенерационных установок и 84 котельные общей мощностью 268 МВт. В 2025 году планируется установить еще 420 установок.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что прошлой зимой было запущено 148 когенерационных установок и 84 модульные котельные общей мощностью 268 МВт. Об этом пишет УНН со ссылкой на заседание правительства.
Прошлой зимой запустили 148 когенерационных установок и 84 модульные котельные общей мощностью 268 МВт. В 2025 году планируем установить еще 420 установок и котельных, прежде всего в прифронтовых регионах
В правительстве также сообщили, что бизнес и граждане активно используют энергетические кредиты на установку газопоршневых, когенерационных установок, ветряков, солнечных панелей и генераторов.
За 10 месяцев реализации программы бизнес получил более 10 млрд грн, что позволит ему установить почти 640 МВт мощности
Дополнение
В Укрэнерго сообщили, что потребление электроэнергии на фоне потепления падает, отвечая сезонным показателям. Но пользоваться мощными электроприборами стоит в период самой продуктивной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 18:00.
Шмыгаль сообщил, что правительство Украины заключило три соглашения, согласно которым Европейский инвестиционный банк выделит нашему государству 300 миллионов евро на восстановление энергетики и критической инфраструктуры.