В прошлую зиму было запущено 148 когенерационных установок и 84 модульные котельные - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что прошлой зимой было запущено 148 когенерационных установок и 84 модульные котельные общей мощностью 268 МВт. Об этом пишет УНН со ссылкой на заседание правительства.

Прошлой зимой запустили 148 когенерационных установок и 84 модульные котельные общей мощностью 268 МВт. В 2025 году планируем установить еще 420 установок и котельных, прежде всего в прифронтовых регионах

В правительстве также сообщили, что бизнес и граждане активно используют энергетические кредиты на установку газопоршневых, когенерационных установок, ветряков, солнечных панелей и генераторов.

За 10 месяцев реализации программы бизнес получил более 10 млрд грн, что позволит ему установить почти 640 МВт мощности