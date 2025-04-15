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В прошлую зиму было запущено 148 когенерационных установок и 84 модульные котельные - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 7006 просмотра

Прошлой зимой в Украине запустили 148 когенерационных установок и 84 котельные общей мощностью 268 МВт. В 2025 году планируется установить еще 420 установок.

В прошлую зиму было запущено 148 когенерационных установок и 84 модульные котельные - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что прошлой зимой было запущено 148 когенерационных установок и 84 модульные котельные общей мощностью 268 МВт. Об этом пишет УНН со ссылкой на заседание правительства.

Прошлой зимой запустили 148 когенерационных установок и 84 модульные котельные общей мощностью 268 МВт. В 2025 году планируем установить еще 420 установок и котельных, прежде всего в прифронтовых регионах

- пояснил премьер.

В правительстве также сообщили, что бизнес и граждане активно используют энергетические кредиты на установку газопоршневых, когенерационных установок, ветряков, солнечных панелей и генераторов.

За 10 месяцев реализации программы бизнес получил более 10 млрд грн, что позволит ему установить почти 640 МВт мощности

- отметил Шмыгаль.

Дополнение

В Укрэнерго сообщили, что потребление электроэнергии на фоне потепления падает, отвечая сезонным показателям. Но пользоваться мощными электроприборами стоит в период самой продуктивной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 18:00.

Шмыгаль сообщил, что правительство Украины заключило три соглашения, согласно которым Европейский инвестиционный банк выделит нашему государству 300 миллионов евро на восстановление энергетики и критической инфраструктуры.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Экономикаполитика
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