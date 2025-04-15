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The Guardian

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Минулої зими було запущено 148 когенераційних установок та 84 модульні котельні - Шмигаль

Київ • УНН

 • 7052 перегляди

Минулої зими в Україні запустили 148 когенераційних установок і 84 котельні загальною потужністю 268 МВт. У 2025 році планується встановити ще 420 установок.

Минулої зими було запущено 148 когенераційних установок та 84 модульні котельні - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що минулої зими було запущено 148 когенераційних установок та 84 модульні котельні загальною потужністю 268 МВт. Про це пише УНН з посиланням на засідання уряду.

Минулої зими запустили 148 когенераційних установок та 84 модульні котельні загальною потужністю 268 МВт. У 2025 році плануємо встановити ще 420 установок і котелень, насамперед у прифронтових регіонах

- пояснив прем'єр.

В уряді також повідомили, що бізнес та громадяни активно використовують енергетичні кредити на встановлення газопоршневих, когенераційних установок, вітряків, сонячних панелей та генераторів.

За 10 місяців реалізації програми бізнес отримав понад 10 млрд грн, що дасть йому змогу встановити майже 640 МВт потужності

- зазначив Шмигаль.

Доповнення

В Укренерго повідомили, що споживання електроенергії на тлі потепління спадає, відповідаючи сезонним показникам. Але користуватися потужними електроприладами варто у період найпродуктивнішої роботи сонячних електростанцій - з 10:00 до 18:00.

Шмигаль повідомив, що уряд України уклав три угоди, згідно з якими Європейський інвестиційний банк виділить нашій державі 300 мільйонів євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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