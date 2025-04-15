Минулої зими було запущено 148 когенераційних установок та 84 модульні котельні - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що минулої зими було запущено 148 когенераційних установок та 84 модульні котельні загальною потужністю 268 МВт. Про це пише УНН з посиланням на засідання уряду.

Минулої зими запустили 148 когенераційних установок та 84 модульні котельні загальною потужністю 268 МВт. У 2025 році плануємо встановити ще 420 установок і котелень, насамперед у прифронтових регіонах

В уряді також повідомили, що бізнес та громадяни активно використовують енергетичні кредити на встановлення газопоршневих, когенераційних установок, вітряків, сонячних панелей та генераторів.

За 10 місяців реалізації програми бізнес отримав понад 10 млрд грн, що дасть йому змогу встановити майже 640 МВт потужності