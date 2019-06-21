Прощание с нардепом Тымчуком состоится завтра

"В субботу, 22 июня, в 10:00, в Доме офицеров состоится церемония прощания с народным депутатом "Народного фронта", координатором группы "Информационное сопротивление" Дмитрием Тымчуком, трагически погибшим 19 июня", - сообщили в политсиле.

Напомним, 19 июня в Киеве в собственной квартире координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук получил огнестрельное ранение.

Как сообщал УНН, полиция рассматривает несколько версий гибели нардепа Тымчука: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

В прокуратуре заявили, что версия о самоубийстве нардепа Тымчука сейчас является основной по результатам первоочередных следственных действий, но эта версия не окончательная.