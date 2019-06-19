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Поліція розглядає кілька версій загибелі нардепа Тимчука

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. У поліції розглядають кілька робочих версій того, що сталося з народним депутатом Дмитром Тимчуком. Про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає УНН з посиланням на Департамент комунікації Нацполіції України.

Поліція розглядає кілька версій загибелі нардепа Тимчука

"Скільки було пострілів, не можу відповісти – експерти оглядають. Є низка робочих версій, серед яких, можливо, нещасний випадок, необережне поводження з вогнепальною зброєю. Також розглядаємо версії кримінального характеру", - зазначив Князєв.

Він додав, що, попередньо, загиблий має вогнепальне поранення голови.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, для процесуальної координації очікують керівництво прокуратури міста.

За фактом смерті народного депутата у Києві поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Нагадаємо, у Києві 19 червня під час чищення нагородного пістолета завдав собі смертельне поранення координатор групи "Інформаційний спротив", нардеп Дмитро Тимчук

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