Полиция рассматривает несколько версий гибели нардепа Тымчука
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В полиции рассматривают несколько рабочих версий случившегося с народным депутатом Дмитрием Тымчуком. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает УНН со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Украины.
"Сколько было выстрелов, не могу ответить - эксперты осматривают. Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Также рассматриваем версии криминального характера", - отметил Князев.
Он добавил, что, предварительно, погибший имеет огнестрельное ранение головы.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, для процессуальной координации ожидают руководство прокуратуры города.
По факту смерти народного депутата в Киеве полиция открыла уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Напомним, в Киеве 19 июня во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение координатор группы "Информационный сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук.