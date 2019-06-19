У Києві під час чищення нагородного пістолета загинув нардеп Тимчук
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У Києві в середу під час чищення нагородного пістолета завдав собі смертельне поранення координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат Дмитро Тимчук. Про це повідомив у Facebook нардеп Антон Геращенко, пережає УНН.
"Годину тому, у себе вдома, під час чищення нагородного пістолета завдав собі смертельне поранення патріот України і мій друг Дмитро Тимчук", - повідомив Геращенко.
З його слів, на місці трагедії працює слідчо оперативна група поліції.
Додамо, Дмитро Тимчук - народний депутат України 8-го скликання (від ПП "Народний фронт", № 13 в списку), член комітету з питань національної безпеки і оборони (з 12.2014), член фракції ПП "Народний фронт" (з 11.2014).
Нагадаємо, на вулиці біля ЦВК помер екс-нардеп Анатолій Корж.