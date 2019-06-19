В Киеве во время чистки наградного пистолета погиб нардеп Тымчук

"Час назад у себя дома, во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук", - сообщил Геращенко.

По его словам, на месте трагедии работает следственно оперативная группа полиции.

Добавим, Дмитрий Тымчук - народный депутат Украины 8-го созыва (от ПП "Народный фронт", № 13 в списке), член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны (с 12.2014), член фракции ПП "Народный фронт" (с 11.2014).

Напомним, на улице возле ЦИК умер экс-нардеп Анатолий Корж.