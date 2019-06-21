Прощання з нардепом Тимчуком відбудеться завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Прощання з загиблим народним депутатом Дмитром Тимчуком відбудеться у суботу, 22 червня, в Будинку офіцерів у Києві. Про це УНН повідомили у прес-службі політсили "Народний фронт".
"У суботу, 22 червня, о 10:00, в Будинку офіцерів відбудеться церемонія прощання з народним депутатом "Народного фронту", координатором групи "Інформаційний спротив" Дмитром Тимчуком, який трагічно загинув 19 червня", - повідомили у політсилі.
Нагадаємо, 19 червня у Києві у власній квартирі координатор групи "Інформаційний спротив", нардеп Дмитро Тимчук отримав вогнепальне поранення.
Як повідомляв УНН, поліція розглядає кілька версій загибелі нардепа Тимчука: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.
У прокуратурі заявили, що версія про самогубство нардепа Тимчука наразі є основною за результатами першочергових слідчих дій, але ця версія не остаточна.