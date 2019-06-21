Версія про самогубство у розслідуванні смерті Тимчука не остаточна – прокуратура

"Остаточну версію щодо причин та обставин загибелі Дмитра Тимчука буде озвучено після проведення усіх слідчих дій та отримання результатів експертиз, однак на сьогодні самогубство є пріоритетною версією. До таких висновків слідство дійшло з огляду на результати огляду місця події, комплексного дослідження тіла загиблого та показів близьких до Дмитра Тимчука осіб, які надали інформацію щодо останніх тижнів його життя", - повідомила Максимець.

За її словами, під час огляду місця події були вилучені речові докази, у тому числі пістолет, магазин з патронами та гільза. Також взяті змиви з рук, одягу, частин тіла загиблого та жінки, яка перебувала у квартирі та є свідком, на предмет виявлення слідів порохових газів.

"Зафіксовано положення тіла, положення пістолета, а експертами проаналізовано напрямок ранового каналу, вхідний та вихідний отвори рани, локалізація кров'яних бризків, тощо. Зважаючи на результати першочергових слідчих дій найбільш вірогідною версією є самогубство. Проте до отримання результатів призначених експертиз та проведення усіх слідчих дій, слідство не відкидає й інші", - пояснила прес-секретар.

Нагадаємо, 19 червня у Києві у власній квартирі координатор групи "Інформаційний спротив", нардеп Дмитро Тимчук отримав вогнепальне поранення.

Як повідомляв УНН, поліція розглядає кілька версій загибелі нардепа Тимчука: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

Крім того, у поліції повідомили, що у квартирі на момент трагедії з нардепом Тимчуком перебувала ще одна людина.

Згодом стало відомо, що у ході проведення слідчих дій особа, близька до загиблого народного депутата, заявила про ймовірну відсутність декількох ювелірних виробів.

Крім того, з власних джерел УНН вдалося дізнатися, що про смерть Тимчука до поліції повідомив його помічник.