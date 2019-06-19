У квартирі з нардепом Тимчуком перебувала ще одна людина – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У квартирі з народним депутатом Дмитром Тимчуком, який сьогодні отримав смертельне вогнепальне поранення, перебувала ще одна людина. Про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає УНН з посиланням на Департамент комунікації Нацполіції України.
"У квартирі на момент події він був не сам, тому зараз збираються свідчення від громадянки, яка була присутня в цей час у квартирі, а також від сусідів", – повідомив Князєв.
Він додав, що вся інша інформація буде надана пізніше, коли поліцейські завершать огляд місця події. Наразі на місці також працює судовий медик та експерти.
За словами Князєва, попередньо, загиблий має вогнепальне поранення голови, однак, скільки пострілів було – поки невідомо.
Нагадаємо, у Києві 19 червня під час чищення нагородного пістолета завдав собі смертельне поранення координатор групи "Інформаційний спротив", нардеп Дмитро Тимчук.
Як повідомляв УНН, поліція розглядає кілька версій загибелі нардепа Тимчука.