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В квартире с нардепом Тымчуком находился еще один человек - полиция

Киев • УНН

 • 19037 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. В квартире с народным депутатом Дмитрием Тымчуком, который сегодня получил смертельное огнестрельное ранение, находился еще один человек. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает УНН со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Украины.

В квартире с нардепом Тымчуком находился еще один человек - полиция

"В квартире на момент происшествия он был не один, поэтому сейчас собираются показания от гражданки, которая присутствовала в это время в квартире, а также от соседей", - сообщил Князев.

Он добавил, что вся остальная информация будет предоставлена позже, когда полицейские завершат осмотр места происшествия. Сейчас на месте также работает судебный медик и эксперты.

По словам Князева, предварительно, погибший имеет огнестрельное ранение головы, однако, сколько выстрелов было - пока неизвестно.

Напомним, в Киеве 19 июня во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение координатор группы "Информационный сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук.

Как сообщал УНН, полиция рассматривает несколько версий гибели нардепа Тымчука.

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