В квартире с нардепом Тымчуком находился еще один человек - полиция

"В квартире на момент происшествия он был не один, поэтому сейчас собираются показания от гражданки, которая присутствовала в это время в квартире, а также от соседей", - сообщил Князев.

Он добавил, что вся остальная информация будет предоставлена позже, когда полицейские завершат осмотр места происшествия. Сейчас на месте также работает судебный медик и эксперты.

По словам Князева, предварительно, погибший имеет огнестрельное ранение головы, однако, сколько выстрелов было - пока неизвестно.

Напомним, в Киеве 19 июня во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение координатор группы "Информационный сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук.

Как сообщал УНН, полиция рассматривает несколько версий гибели нардепа Тымчука.