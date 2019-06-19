Нові факти з місця загибелі Тимчука: заявили про ймовірне зникнення ювелірних виробів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. З'явились нові факти з місця загибелі депутата Дмитра Тимчука. Так, під час проведення слідчих дій особа, близька до загиблого, заявила про ймовірну відсутність декількох ювелірних виробів. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
"У ході проведення слідчих дій особа, близька до загиблого народного депутата, заявила про ймовірну відсутність декількох ювелірних виробів", - повідомили у прес-службі.
За інформацією правоохоронців, на даний час за цим фактом проводиться перевірка з метою встановлення всіх обставин.
Нагадаємо, у Києві у власній квартирі координатор групи "Інформаційний спротив", нардеп Дмитро Тимчук отримав вогнепальне поранення.
Як повідомляв УНН, поліція розглядає кілька версій загибелі нардепа Тимчука.
Зокрема, не виключають і версію вбивства народного депутата.
Крім того, у поліції повідомили, що у квартирі на момент трагедії з нардепом Тимчуком перебувала ще одна людина.