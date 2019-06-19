Новые факты из места гибели Тымчука: заявили о возможном исчезновении ювелирных изделий
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Появились новые факты с места гибели депутата Дмитрия Тымчука. Так, во время проведения следственных действий лицо, близкое к погибшему, заявило о возможном отсутствии нескольких ювелирных изделий. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
"В ходе проведения следственных действий лицо, близкое к погибшему народному депутату, заявило о возможном отсутствии нескольких ювелирных изделий", - сообщили в пресс-службе.
По информации правоохранителей, в настоящее время по данному факту проводится проверка с целью установления всех обстоятельств.
Напомним, в Киеве в собственной квартире координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук получил огнестрельное ранение.
Как сообщал УНН, полиция рассматривает несколько версий гибели нардепа Тымчука.
В частности, не исключают и версию убийства народного депутата.
Кроме того, в полиции сообщили, что в квартире на момент трагедии с нардепом Тымчуком находился еще один человек.