Пропагандистка диана панченко потеряла свой канал на YouTube - ЦПД

Пророссийская пропагандистка диана панченко потеряла свой YouTube-канал из-за соответствующего запроса со стороны Центра противодействия дезинформации. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу ЦПД в Telegram.

Поздравляем пропагандистку диану панченко с потерей YouTube-канала. Откроем секрет: после еще давнего запроса ЦПД, любой новый канал панченко со временем будет становиться недоступным на территории Украины. А учитывая ее деструктивную деятельность, каналы также будут прекращать свое существование в принципе - указано в сообщении.

В ЦПД подчеркнули, что такая же участь ожидает и других подсанкционных пропагандистов, каналы которых недоступны на территории Украины.

Дополнение

Центр противодействия дезинформации СНБО прогнозирует активизацию российской пропаганды во второй половине августа. Враг будет дискредитировать переговорный процесс, обмен пленными и распространять фейки о потере суверенитета Украины.

кремль активно ссылается на российские нарративы об исторических претензиях на Аляску перед анонсированной встречей Трампа и путина. Российские чиновники и СМИ неоднократно заявляли о необходимости возвращения Аляски россии.