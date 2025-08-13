Пропагандистка діана панченко втратила свій канал на YouTube - ЦПД
Київ • УНН
діана панченко, проросійська пропагандистка, втратила свій YouTube-канал через запит Центру протидії дезінформації. ЦПД обіцяє, що будь-який новий канал панченко також буде недоступним в Україні.
Проросійська пропагандистка діана панченко втратила свій YouTube-канал через відповідний запит з боку Центру протидії дезінформації. Про це пише УНН з посиланням на сторінку ЦПД у Telegram.
Вітаємо пропагандистку Діану Панченко з втратою YouTube-каналу. Відкриємо секрет: після ще давнього запиту ЦПД, будь-який новий канал Панченко з часом буде ставати недоступним на території України. А враховуючи її деструктивну діяльність, канали також припинятимуть своє існування в принципі
У ЦПД наголосили, що так ж доля очікує й на інших підсанкційних пропагандистів, канали яких недоступні на території України.
Доповнення
Центр протидії дезінформації РНБО прогнозує активізацію російської пропаганди в другій половині серпня. Ворог дискредитуватиме переговорний процес, обмін полоненими та поширюватиме фейки про втрату суверенітету України.
кремль активно посилається на російські наративи про історичні претензії на Аляску перед анонсованою зустріччю Трампа та путіна. російські чиновники та ЗМІ неодноразово заявляли про необхідність повернення Аляски росії.