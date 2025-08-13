Пропагандистка діана панченко втратила свій канал на YouTube - ЦПД

Проросійська пропагандистка діана панченко втратила свій YouTube-канал через відповідний запит з боку Центру протидії дезінформації. Про це пише УНН з посиланням на сторінку ЦПД у Telegram.

Вітаємо пропагандистку Діану Панченко з втратою YouTube-каналу. Відкриємо секрет: після ще давнього запиту ЦПД, будь-який новий канал Панченко з часом буде ставати недоступним на території України. А враховуючи її деструктивну діяльність, канали також припинятимуть своє існування в принципі