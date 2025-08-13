Пропагандистка діана панченко втратила свій канал на YouTube - ЦПД

$41.430.02
48.080.12
ukenru
19:25 • 3302 перегляди
Кабмін пропонує встановити відповідальність за порушення комендантської години
16:57 • 13856 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
15:45 • 22866 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 26282 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 31614 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 69069 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 72338 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 136935 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 63117 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 114465 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0.7м/с
65%
756мм
Популярнi новини
В росії прокоментували чутки про можливий обмін територіями між державою-агресором і УкраїноюVideo13 серпня, 11:10 • 69213 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 40331 перегляди
Трамп проводить переговори з Зеленським та європейськими лідерами перед зустріччю з путіним - ЗМІ13 серпня, 13:12 • 38037 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів14:38 • 18129 перегляди
Нардепа Федора Христенка оголосили в розшук: нові деталі справи15:06 • 14358 перегляди
Публікації
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 136952 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 114479 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 107559 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 118561 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 90245 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Німеччина
Європа
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів14:38 • 18167 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 40407 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 93446 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 110269 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 45403 перегляди
Актуальне
The Guardian
Brent
Су-24
Су-27
Су-30

Пропагандистка діана панченко втратила свій канал на YouTube - ЦПД

Київ • УНН

 • 1484 перегляди

діана панченко, проросійська пропагандистка, втратила свій YouTube-канал через запит Центру протидії дезінформації. ЦПД обіцяє, що будь-який новий канал панченко також буде недоступним в Україні.

Пропагандистка діана панченко втратила свій канал на YouTube - ЦПД

Проросійська пропагандистка діана панченко втратила свій YouTube-канал через відповідний запит з боку Центру протидії дезінформації. Про це пише УНН з посиланням на сторінку ЦПД у Telegram.

Вітаємо пропагандистку Діану Панченко з втратою YouTube-каналу. Відкриємо секрет: після ще давнього запиту ЦПД, будь-який новий канал Панченко з часом буде ставати недоступним на території України. А враховуючи її деструктивну діяльність, канали також припинятимуть своє існування в принципі 

- зазначено у повідомленні.

У ЦПД наголосили, що так ж доля очікує й на інших підсанкційних пропагандистів, канали яких недоступні на території України.

Доповнення

Центр протидії дезінформації РНБО прогнозує активізацію російської пропаганди в другій половині серпня. Ворог дискредитуватиме переговорний процес, обмін полоненими та поширюватиме фейки про втрату суверенітету України.

кремль активно посилається на російські наративи про історичні претензії на Аляску перед анонсованою зустріччю Трампа та путіна. російські чиновники та ЗМІ неодноразово заявляли про необхідність повернення Аляски росії.

Павло Зінченко

СуспільствоВійна
Аляска
Україна