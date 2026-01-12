Прокуратура в судебном порядке требует вернуть государству здания бывшего Октябрьского дворца

Киевская городская прокуратура обратилась с иском в суд о возвращении в государственную собственность памятника национального значения – здания Международного центра культуры и искусств (ранее назывался Октябрьский дворец). Последние годы он используется как один из основных концертных залов страны. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, пишет УНН.

Детали

Построили бывший Октябрьский дворец в 1838-1842 годах по проекту архитектора Викентия Беретти. Здание возводили как корпус Киевского института благородных девиц. Впоследствии там работали различные государственные учреждения.

Стены дворца видели расстрелы представителями НКВД украинской интеллигенции – Костя Буревия, Олексу Близко, Григория Косынку, Тараса и Ивана Крушельницких, Дмитрия Фальковского. Во время Второй мировой войны помещение использовало немецкое гестапо - отметили в прокуратуре.

В советское время – в 1979 году здание получило статус памятника национального значения. Здесь выступали выдающиеся деятели культуры.

Здание дворца включено в Закон "О Перечне памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации", а значит Октябрьский дворец может быть исключительно государственной собственностью. Законодательный запрет приватизации указанного памятника действует и в настоящее время.

Несмотря на запрет на отчуждение, Федерация профессиональных союзов Украины зарегистрировала за собой право собственности на здание. Кроме того, несмотря на особый охранный статус, Федерация профессиональных союзов не принимала мер по сохранению объекта.

Отмечается, что охранный договор на памятник заключен только в 2025 году во исполнение решения суда, принятого по иску прокурора. Поэтому Киевская городская прокуратура обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском о возвращении здания государству в лице Фонда государственного имущества.

Хозяйственным судом города Киева открыто производство по иску прокурора и дело назначено к рассмотрению.

