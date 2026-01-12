Прокуратура у судовому порядку вимагає повернути державі будівлі колишнього Жовтневого палацу
Київ • УНН
Київська прокуратура звернулася до суду щодо повернення Міжнародного центру культури і мистецтв у державну власність. Федерація профспілок України зареєструвала право власності на будівлю, незважаючи на заборону приватизації.
Київська міська прокуратура звернулась з позовом до суду про повернення у державну власність пам’ятки національного значення – будівлі Міжнародного центру культури і мистецтв (раніше мав назву Жовтневий палац). Останні роки він використовується як один з основних концертних залів країни. Про це повідомила пресслужба прокуратури, пише УНН.
Деталі
Збудували колишній Жовтневий палац у 1838-1842 роках за проєктом архітектора Вікентія Беретті. Будівлю зводили як корпус Київського інституту шляхетних дівчат. Згодом там працювали різні державні установи.
Стіни палацу бачили розстріли представниками НКВС української інтелігенції − Костя Буревія, Олексу Близько, Григорія Косинку, Тараса та Івана Крушельницьких, Дмитра Фальківського. Під час Другої світової війни приміщення використовувало німецьке гестапо
За радянських часів – у 1979 році будівля набула статусу пам’ятки національного значення. Тут виступали видатні діячі культури.
Будівлю палацу включено до Закону "Про Перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації", а отже Жовтневий палац може бути виключно державною власністю. Законодавча заборона приватизації вказаної пам’ятки є чинною і на даний час.
Попри заборону на відчуження, Федерація професійних спілок України зареєструвала за собою право власності на будівлю. Крім того, попри особливий охоронний статус, Федерація професійних спілок не вживала заходів щодо збереження об’єкту.
Зазначається, що охоронний договір на пам’ятку укладено лише у 2025 році на виконання рішення суду, ухваленого за позовом прокурора. Відтак Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом про повернення будівлі державі в особі Фонду державного майна.
Господарським судом міста Києва відкрито провадження за позовом прокурора та справу призначено до розгляду.
