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Прокуратура: СБУ будет поручено расследование теракта в Керчи

Прокуратура: СБУ будет поручено расследование теракта в Керчи

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 октября. УНН. Прокуратура АР Крым поручит следственным подразделениям СБУ досудебное расследование теракта в политехническом колледже в Керчи. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель начальника отдела прокуратуры АР Крым Роман Мурачов, передает корреспондент УНН.

"Досудебное расследование продолжается. Будет дано поручение Службе безопасности Украины для отработки различных версий ... Там большое количество версий. В том числе будет отрабатываться и последняя версия относительно, насколько я знаю, личность убийцы установлена ​​и это террористический акт. Мы также проверяем эту личность и указанную версию. Кроме того будем устанавливать данные пострадавших, количество погибших", - сказал Мурачов.

По его словам, украинские правоохранители пока не обладают точной информацией о количестве погибших и раненых. Мурачов отметил, что, по разным данным, количество погибших составляет от от 10 до 15, а раненых - около 37.

Представитель прокуратуры признал, что отсутствие доступа на оккупированную территорию Крыма затрудняет расследование, но есть разные источники получения информации.

Напомним, прокуратура АР Крым открыла уголовное производство по статье "Теракт" по факту сегодняшнего взрыва в здании политехнического колледжа в оккупированной Керчи.

Напомним, уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было переквалифицировано на "Убийство".

Как сообщал УНН, 17 октября в Керчи в оккупированном Крыму сообщили о взрыве в политехническом колледже. В результате взрыва погибли 18 человек, около 40 ранены.

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Напомним, российский следственный комитет по Крыму квалифицировал взрыв в колледже в оккупированной Керчи как "террористический акт".

Как сообщал УНН, 17 октября в Керчи в оккупированном Крыму сообщили о взрыве в политехническом колледже. Ранее сообщалось о 10 погибших, около 50 человек получили ранения.

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